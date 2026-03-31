Миф о пользе холодца для суставов развенчан: доктор Мясников

Многие свято верят, что порция домашнего холодца — это не просто вкусная закуска, но и настоящее лекарство для суставов. В народе десятилетиями ходит миф, что содержащийся в нем коллаген помогает восстановить хрящи и избавляет от хруста в коленях.
Однако известный теледоктор Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» поспешил разочаровать любителей этого блюда, назвав подобные убеждения полной бессмыслицей.
По словам медика, поедание холодца или любых других крепких мясных бульонов никак не связано с реальным укреплением суставов. Проблема здесь в элементарной физиологии нашего организма. Как объяснил врач, кровеносные сосуды просто не проникают внутрь сустава, а значит, полезные вещества из пищи не могут попасть туда напрямую через кровь.
Питание сустава происходит гораздо сложнее — через межсуставную жидкость, и «накормить» его тарелкой холодца физически невозможно.
Доктор Мясников подчеркнул, что в современной медицине вообще не существует продуктов или даже волшебных таблеток, которые могли бы реально укрепить суставную ткань или вернуть ей былую молодость. Все громкие обещания и народные рецепты — это не более чем миф. В лучшем случае различные средства могут дать лишь временный обезболивающий эффект, который быстро проходит.
Холодец стоит воспринимать исключительно как традиционное и вкусное блюдо для праздничного стола, а не как способ сэкономить на визите к ортопеду.
