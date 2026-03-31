Завышение тарифов ЖКХ на 2,3 млрд рублей выявили в Красноярском крае

Прокуратура Красноярского края обнаружила завышение тарифов на коммунальные услуги на сумму 2,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе народного ведомства.
Во время проверки, инициированной многочисленными жалобами граждан и резким ростом цен, выяснилось, что многие ресурсоснабжающие компании устанавливают неоправданно высокие расходы, которые затем перекладываются на потребителей.
Частые перебои в предоставлении коммунальных услуг и отсутствие своевременных мер по модернизации инфраструктуры стали системной проблемой. Прокуратура направила 79 уведомлений в профильное министерство с предложением пересмотреть так называемую необходимую валовую выручку компаний, однако меры по исправлению ситуации не были приняты.
Ярким примером является случай в Эвенкийском муниципальном округе, где сотрудники ООО «ВанавараЭнергоком» завысили цены на нефтепродукты для получения компенсации, что привело к росту тарифов для местных жителей. В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Теперь прокуратура взяла под контроль соблюдение законодательства в сфере ЖКХ, настаивая на недопущении необоснованного финансового бремени для жителей региона.
