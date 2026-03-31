Глава Таганрога уточнила состояние пострадавших при атаке беспилотников

В городе продолжаются работы по ликвидации последствий.

Глава Таганрога уточнила состояние пострадавших при атаке беспилотников. В городе продолжаются работы по ликвидации последствий.

Глава Таганрога Ростовской области Светлана Камбулова в своём MAX‑канале опубликовала актуальные данные о состоянии жителей, пострадавших в результате массированной воздушной атаки в ночь на 30 марта.

По уточнённым данным, одна пострадавшая госпитализирована в областной ожоговый центр, медики оценивают её состояние как стабильное. Ещё один человек находится на лечении в БСМП, двое пострадавших проходят амбулаторное лечение.

Светлана Камбулова также уточнила, что количество заявлений о повреждённых автомобилях выросло до 29 — ранее сообщалось о 10 машинах. Кроме того, в результате атаки пострадали частные и многоквартирные дома, а также школа.

Напомним, в ходе атаки беспилотников погиб один мужчина, ещё восемь человек получили ранения.

Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
