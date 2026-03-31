Покупки в рассрочку, въезд в Польшу и выгул собак: 18 важных нововведений, которые ждут калининградцев в апреле

16. Меняется порядок вывоза наличных рублей в эквиваленте, превышающем 100 000 долларов, из России в страны ЕАЭС — Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. Теперь это можно сделать только при выезде через воздушные пункты пропуска. В их числе и аэропорт Храброво. Для этого физическим лицам необходимо иметь при себе заверенные банковские выписки, которые подтверждают, что средства были сняты со счёта того человека, который их вывозит. Расчёт суммы будет производиться по курсу ЦБ на день вывоза. Если наличные вывозятся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, то банковские выписки обязательны независимо от суммы.