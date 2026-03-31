Для выпускников колледжей и вузов Красноярского края проведут акцию «Открытые двери»

С 1 по 17 апреля краевая служба занятости проводит акцию «Открытые двери», которая поможет будущим специалистам подготовиться к выходу на рынок труда, найти работу и адаптироваться на первом месте. Для студентов выпускных курсов организуют гарантированные собеседования, ярмарки вакансий и экскурсии на предприятия. На тренингах и семинарах научат правильно составлять резюме, основам самопрезентации, проконсультируют по деталям трудового законодательства. Также пройдут заседания молодежных клубов при центрах занятости. Например, 13 апреля в Норильске выпускники техникума промышленных технологий и сервиса встретятся с успешными предпринимателями, чтобы узнать, как строить карьеру в родном городе. Акция «Открытые двери» — часть проекта по профориентации и трудоустройству молодежи на предприятия края. Он реализуется в рамках нацпроекта «Кадры». Уточнить программу можно в центрах занятости.