Калининградцы пожаловались на треснувшую штукатурку на фасаде школы № 50, построенной по нацпроекту

Калининградцы пожаловались в комитет по образованию, сообщив о треснувшей штукатурке на корпусе школы № 50, построенной по нацпроекту. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Обращение проверили специалисты, которые сообщают, что для новых зданий после строительства характерна усадка, она может приводить к трещинам в штукатурном слое. Именно это там и произошло», — говорится в сообщении.
В мэрии отметили, что штукатурку обновят на каникулах, а «опасности для детей она не представляет».