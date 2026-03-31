Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцы пожаловались на треснувшую штукатурку на фасаде школы № 50, построенной по нацпроекту

Власти проверили здание и сказали, что это норма.

Калининградцы пожаловались в комитет по образованию, сообщив о треснувшей штукатурке на корпусе школы № 50, построенной по нацпроекту. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Обращение проверили специалисты, которые сообщают, что для новых зданий после строительства характерна усадка, она может приводить к трещинам в штукатурном слое. Именно это там и произошло», — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что штукатурку обновят на каникулах, а «опасности для детей она не представляет».