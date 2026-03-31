В Ростовской области задержали подозреваемых в создании финансовой пирамиды

КПК работал с 2018 по 2025 год по принципу финансовой пирамиды. Его офисы располагались в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Азове, а также в Волгоградской и Воронежской областях и Краснодарском крае. Клиентам предлагали передать личные сбережения на определенный срок, обещая доход от 13,5% до 34% годовых. На первых этапах пайщики действительно получали свои деньги и проценты, но с осени 2025 года выплаты прекратились, а сотрудники кооператива перестали выходить на связь.