Нижегородцы отдали аферистам более 38 млн рублей за неделю

С 23 по 29 марта мошенники выманили у жителей Нижегородской области более 38 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Чаще всего аферисты представлялись сотрудниками службы безопасности банка, а также обманывали граждан при онлайн-покупках и предлагали «заработать» на инвестициях. За семь дней правоохранители зарегистрировали 57 случаев мошенничества.
Так, жительницу Сарова обманули по схеме с переводом средств на «безопасный счет». За несколько недель потерпевшая отдала аферистам почти 7,7 млн рублей.
Стражи порядка напомнили нижегородцам, что совершать манипуляции с деньгами во время звонков просят только мошенники. Во время разговора с незнакомцами ни в коем случае нельзя сообщать номера карт, коды из СМС и паспортные данные.
