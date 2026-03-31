Нижегородцы отдали аферистам более 38 млн рублей за неделю

Жители Нижегородской области отдали мошенникам более 38 млн рублей за неделю с 23 по 29 марта.

Источник: Живем в Нижнем

С 23 по 29 марта мошенники выманили у жителей Нижегородской области более 38 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Чаще всего аферисты представлялись сотрудниками службы безопасности банка, а также обманывали граждан при онлайн-покупках и предлагали «заработать» на инвестициях. За семь дней правоохранители зарегистрировали 57 случаев мошенничества.

Так, жительницу Сарова обманули по схеме с переводом средств на «безопасный счет». За несколько недель потерпевшая отдала аферистам почти 7,7 млн рублей.

Стражи порядка напомнили нижегородцам, что совершать манипуляции с деньгами во время звонков просят только мошенники. Во время разговора с незнакомцами ни в коем случае нельзя сообщать номера карт, коды из СМС и паспортные данные.

Напомним, желание «раскрутить» соцсети лишило жителя Павловского района 1,7 млн рублей.