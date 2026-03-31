«Минскводоканал» предупредил минчан об отключении воды по 3 апреля — вот адреса. Информация размещена на официальном сайте организации.
Во вторник, 31 марта, в период с 22.00 и до 03.00 1 апреля холодная вода будет отсутствовать по следующим адресам: переулок Болотникова, 19, 19/1, улица Болотникова, 20 — 34.
С 23.00 31 марта и до 06.00 1 апреля холодной воды не будет по проспекту Независимости, 64 и улице Петруся Бровки, включая номера 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7б, 8/1, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12/1, 12/2, 12/3, 13, 13/3, 14, 16, 16а, 18, 18/1, 18/2.
С 23.00 31 марта и до 08.00 1 апреля холодной воды не будет по улице Петра Румянцева, 4 и улице Фрунзе, 3. С 23.30 31 марта и до 06.00 1 апреля холодное водоснабжение будут отсутствовать по улице Серова № 1а, 3а, 5а, 24, 26, 28/1, 30, 32, 34.
В период с 09.30 и до 23.00 1 апреля холодной воды не будет по улице Лобанка, 26. С 23.00 1 апреля и до 06.00 2 апреля холодное водоснабжение будет отсутствовать по улице Халтурина, 28.
Со 2 апреля с 09.00 до 16.00 холодной воды не будет по улица Романовская Слобода, 1. Кроме того, с 20.00 2 апреля и до 06.00 3 апреля холодное водоснабжение будет отсутствовать по первому Юношескому переулку (дома № 2, 4, 6, 7), по Энергетическому проезду (дома № 1, 2, 3, 5), улице Васнецова, 36, 38, 40, 44, 46, 50, 71, 73, 75, 79, 85, 89, Грекова, 1, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 27, 29, Сурикова, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28.
С 22.00 2 апреля и до 06.00 3 апреля холодной воды не будет по проспекту Газеты «Звязда» (речь идет про дома № 9 и 31). С 3 апреля с 20.00 и до 24.00 отключение холодного водоснабжения затронет улицы Днепровская, 13 и Строителей, 1, 2, 4.
Кроме того, качество воды может ухудшиться и в соседних домах.
