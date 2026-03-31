«Минскводоканал» предупредил минчан об отключении воды по 3 апреля — вот адреса

Со 2 апреля с 09.00 до 16.00 холодной воды не будет по улица Романовская Слобода, 1. Кроме того, с 20.00 2 апреля и до 06.00 3 апреля холодное водоснабжение будет отсутствовать по первому Юношескому переулку (дома № 2, 4, 6, 7), по Энергетическому проезду (дома № 1, 2, 3, 5), улице Васнецова, 36, 38, 40, 44, 46, 50, 71, 73, 75, 79, 85, 89, Грекова, 1, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 27, 29, Сурикова, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28.