Студенты ростовского колледжа связи создали приложение для «Ростелекома»

«Ростелеком» выступил партнёром форума программных разработчиков «Хакатон Весна 2026» в Ростове-на-Дону. Мероприятие объединило более 1 тыс. участников из 54 образовательных учреждений. Компания представила свой кейс и выбрала команду-победителя.
Соревнования проходили в очном и онлайн-форматах, их организаторами стали министерство цифрового развития Ростовской области, администрация города и Донской государственный технический университет (ДГТУ). Призовой фонд мероприятия составил 1 млн рублей.
Для участников хакатона «Ростелеком» подготовил специализированный кейс: создание мобильного приложения для системы контроля доступа в офис. В течение 48 часов над решением работали 20 команд. Проекты оценивали шесть членов жюри от национального провайдера по направлениям: архитектура кода, система безопасности, соответствие корпоративной стратегии, общая концепция, дополнительный функционал и дизайн. В их состав вошли представители Молодежного совета «Ростелекома».
«Хакатон для нас — это не просто конкурс, а пространство, где рождаются свежие идеи и живые решения. Мы поддерживаем это движение именно за ту креативную, соревновательную атмосферу, которая позволяет молодёжи раскрывать свои компетенции. Для “Ростелекома” важно быть частью этого процесса на системной основе — вне зависимости от того, какой вуз или колледж представляет участник. Наша цель — развивать таланты, давать им возможность совершенствовать навыки в реальных задачах и вместе формировать кадровый потенциал будущего», — прокомментировал директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин.
Лучший результат в кейсе «Ростелекома» показала команда «Ориоле» (Oriole) из Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики. Студенты разработали готовое приложение с возможностью администрирования и внедрения корпоративных ресурсов в интерфейс.
«Когда мы выбирали кейс, ориентировались на структуру воплощения конечного продукта и собственный интерес к задаче. А при разработке, в первую очередь, обращали внимание на бизнес-процессы, учитывая каждый аспект взаимодействия сотрудника с компанией. Мы не первый раз участвуем в хакатоне и были готовы к режиму круглосуточной работы. Старались добавить как можно больше важных деталей, даже если их не было в техническом задании, — хотелось сделать продукт максимально приближённым к жизни», — рассказал капитан команды команды-победителя, студент Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики Никита Гавриленко.
«Ростелеком» сотрудничает с форумом программных разработчиков с 2022 года.
