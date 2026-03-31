Умер главный тренер гандбольного клуба «Мешков Брест» Эдуард Кокшаров. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале клуба.
«С глубокой скорбью сообщаем о том, что на 51-м году скоропостижно ушел из жизни главный тренер нашего гандбольного клуба, олимпийский чемпион, чемпион мира, победитель Лиги чемпионов — Эдуард Александрович Кокшаров», — сказано в сообщении.
Гандбольный клуб выразил соболезнования семье и близким Кокшарова. И добавил, что это невосполнимая потеря для всей гандбольной семьи, а также большое потрясение для мировой гандбольной общественности.
Эдуард Кокшаров стал главным тренером гандбольного клуба «Мешков Брест» в 2023 году. Под его руководством команда неоднократно становилась чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Беларуси.
Кроме того, игроком в составе сборной России Кокшаров в 2000 году стал олимпийским чемпионом в Сиднее, а на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году он завоевал бронзу. Также в его активе золото и серебро чемпионатов мира.
Ранее мы узнали, что произошло после полной победы минского «Динамо» над московским в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина КХЛ и кто может быть соперником белорусов во втором раунде: «Ак Барс» был бы интересен".
Также мы собрали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над Гауфф на турнире в Майами: «Мы обе были неправы. Извини».