В Екатеринбурге стартует прием заявлений в первые классы

В Екатеринбурге в ночь на 1 апреля 2026 года стартует традиционная запись детей в первые классы. В самых востребованных школах места заканчиваются уже через полчаса после начала записи, а в 29 из 160 школ — к 8 часам утра. Об этом пишет портал «ФедералПресс».
Наибольший спрос ежегодно фиксируется в школах Академического района с плотной застройкой из высоток, а также гимназиях № 120 и № 35 — там важно успеть записаться в первые полчаса, потом мест нет.
Как записать ребенка в 1-й класс в Екатеринбурге.
Многие родители имеют возможность выбрать из нескольких школ за счет системы объединенных территорий — в городе таких 53, за ними закреплено 140 школ. Если в одной школе места закончились — можно оперативно подать документы в другую школу.
Сайт «Госуслуги», где подаются заявления в электронном виде, доступен даже при выключенном интернете, но надежнее все равно использовать домашний интернет. Уведомление о том, что заявление принято, придет родителям в течение суток после подачи документов.
Сейчас на портале «Госуслуги» можно оформить черновик, чтобы в 00 часов отправить заполненное заявление.
1-й этап: до 30 июня — принимаются заявления в школах по месту проживания ребенка. Решение о зачислении — с 1 по 5 июля.
Здесь есть преимущество в зачислении детей работников силовых структур, военных, участников СВО, а также у детей, чьи братья и сестры уже учатся в этой школе.
2-й этап: с 6 июля до 5 сентября — запись детей на свободные места. Информация о свободных местах будет выложена на сайтах школ и информационных стендах.