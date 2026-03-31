В Севастополе началась приемная кампания в первый класс

Второй этап запланирован на период с 6 июля по 5 сентября. На этом этапе заявление на зачисление в школу подают независимо от места прописки. Зачисление в школу не по месту регистрации возможно при наличии свободных мест. Это волнительная процедура для родителей детей, которые первый раз идут в школу. Хочу успокоить родителей: место в школе есть для каждого ребенка. Севастопольцы чаще всего подают заявления через Госуслуги, более 70% родителей выбирают этот способ. Есть возможность подать заявление лично в школу или через Почту России заказным письмом с уведомлением, — рассказал директор департамента образования и науки Максим Кривонос.
Если семья принимает решение учиться не по месту регистрации, то существует вероятность того, что зачисление не произойдет: свободные места могут отсутствовать. В таком случае необходимо подавать заявление сначала по месту регистрации, а затем уточнять наличие свободных мест в желаемой школе.
При поступлении в школу как в прошлом году иностранные граждане будут сдавать тестирование на знание русского языка: в первом классе только устную часть, со 2 по 11 класс — письменную и устную.
