В Севастополе началась приемная кампания в первый класс

Второй этап запланирован на период с 6 июля по 5 сентября. На этом этапе заявление на зачисление в школу подают независимо от места прописки. Зачисление в школу не по месту регистрации возможно при наличии свободных мест. Это волнительная процедура для родителей детей, которые первый раз идут в школу. Хочу успокоить родителей: место в школе есть для каждого ребенка. Севастопольцы чаще всего подают заявления через Госуслуги, более 70% родителей выбирают этот способ. Есть возможность подать заявление лично в школу или через Почту России заказным письмом с уведомлением, — рассказал директор департамента образования и науки Максим Кривонос.