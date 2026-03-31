В Севастополе началась приемная кампания в первый класс

С 1 апреля 2026 года начинается прием заявлений в первый класс. Он проходит в два этапа. Первый этап продлится по 30 июня. В это время подают заявление родители (законные представители) детей, которые проживают на закреплённой за школой территории, а также льготники, обладающие преимущественным, первоочередным и внеочередным правом.

Второй этап запланирован на период с 6 июля по 5 сентября. На этом этапе заявление на зачисление в школу подают независимо от места прописки. Зачисление в школу не по месту регистрации возможно при наличии свободных мест. Это волнительная процедура для родителей детей, которые первый раз идут в школу. Хочу успокоить родителей: место в школе есть для каждого ребенка. Севастопольцы чаще всего подают заявления через Госуслуги, более 70% родителей выбирают этот способ. Есть возможность подать заявление лично в школу или через Почту России заказным письмом с уведомлением, — рассказал директор департамента образования и науки Максим Кривонос.

Если семья принимает решение учиться не по месту регистрации, то существует вероятность того, что зачисление не произойдет: свободные места могут отсутствовать. В таком случае необходимо подавать заявление сначала по месту регистрации, а затем уточнять наличие свободных мест в желаемой школе.

При поступлении в школу как в прошлом году иностранные граждане будут сдавать тестирование на знание русского языка: в первом классе только устную часть, со 2 по 11 класс — письменную и устную.

Напомним, узнать о закреплении школ за конкретным районом можно по ссылке.