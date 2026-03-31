Жителей Красноярского края взламывают в МАХ и рассылают от их имени вредоносные файлы

Жители Красноярска стали получать в мессенджере МАХ подозрительные сообщения от имени своих контактов. Об одном из таких случаев рассказал читатель Newslab.
Злоумышленники взламывают чужие аккаунты и рассылают файлы, которые маскируют под видео или фото. На деле это приложения с расширением .apk. Если установить его, аферисты могут получить доступ к личным данным, паролям и банковским приложениям.
Как правило, мошенники пишут внезапно, их сообщения не связаны с предыдущим диалогом и выделяются нехарактерными для человека фразами. Такая рассылка должна побудить пользователей открыть файл, который выдает себя за фото или видео. Обращайте внимание: безопасные медиафайлы имеют расширения .jpg, .gif, .tiff, .png или .mp4, но не .apk.
Добавим, такая схема мошенничества не нова. Аналогичным образом взламываются профили и в других мессенджерах или социальных сетях.
