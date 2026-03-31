Благодаря маркировке в Калининграде на 42% снизились продажи товаров с признаками контрафакта

По данным оператора системы маркировки «Честный знак», в Калининградской области по итогам 2025 года продажи товаров с признаками контрафакта сократились на 42%. Это выше среднего показателя по Северо-Западному федеральному округу (31%) и сопоставимо с динамикой в Новгородской области (55%) и Вологодской (37%).
Другие регионы СЗФО:
Псковская область: −66%Архангельская: −64%Карелия и Ненецкий АО: −61%Новгородская: −55%Вологодская: −37%Ленинградская: −21%Санкт-Петербург: −18%
В 2025 году разрешительный режим работы касс заблокировал продажу 245 млн товаров с нарушениями. Наибольшее сокращение нарушений зафиксировано в сегментах с высокой долей нелегального оборота — лекарствах, БАДах, парфюмерии, молочной продукции, одежде и обуви.
В 2026 году тенденция сохраняется. В Ленинградской области продажи лекарств с нарушениями снизились на 94%, в Петербурге по БАДам — на 93%, в Архангельской области по парфюмерии — на 91%.
Количество малых и средних предприятий, зарегистрированных в системе маркировки, за год в СЗФО выросло на 37%. Лидеры роста: Новгородская область (+58%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (по +37%). Основной приток — розничная и интернет-торговля, производство, HoReCa, оптовики и импортеры.