Благодаря маркировке в Калининграде на 42% снизились продажи товаров с признаками контрафакта

По данным оператора системы маркировки «Честный знак», в Калининградской области по итогам 2025 года продажи товаров с признаками контрафакта сократились на 42%. Это выше среднего показателя по Северо-Западному федеральному округу (31%) и сопоставимо с динамикой в Новгородской области (55%) и Вологодской (37%).Другие регионы СЗФО: Псковская область: −66%Архангельская: −64%Карелия и Ненецкий АО: −61%Новгородская:…