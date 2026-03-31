Нижегородские кадровые центры вошли в число лучших в стране по итогам 2025 года

Нижегородская область заняла пятое место среди регионов — участников комплексной модернизации службы занятости по итогам 2025 года.
Ранее, в 2023 году, Нижегородская область вошла в число первых 17 регионов — участников проекта комплексной модернизации, где открылись современные кадровые центры «Работа России».
Рейтинг работы центров за 2025 год составил Федеральный центр компетенций (ФЦК) в сфере занятости ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России. Обновление кадровых центров в регионах отвечает задачам нацпроекта «Кадры», который реализуется в России по поручению президента Владимира Путина.
«Нижегородские кадровые центры вошли в число лучших в стране. Для нас важность рейтинга в первую очередь в том, что в нем оценивается то, насколько полезны и удобны обновленные центры для жителей. ФЦК оценивали удобство расположения помещений, их доступность для маломобильных граждан, а также проактивный подход специалистов во взаимодействии с соискателями и работодателями. Крайне важно, что благодаря перенастройке работы службы занятости в регионе удалось достичь рекордно низкого уровня регистрируемой безработицы. На сегодняшний день он составляет 0,007 процента», — сказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Регион получил высокую оценку — 96,42 балла из 100 возможных.
«Вхождение в пятерку лидеров рейтинга ФЦК — это закономерный итог системной работы по модернизации службы занятости региона. Мы не просто переформатировали центры занятости, мы изменили философию работы. Сегодня кадровый центр — это пространство возможностей, где каждый соискатель может получить поддержку с учетом своих личных задач, а работодатель — быстро закрыть потребность в кадрах. Высокая оценка федерального центра подтверждает, что выбранная стратегия приносит реальные результаты для жителей Нижегородской области и экономики региона в целом», — рассказал министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин. «Для нас особенно ценно, что эксперты федерального центра высоко оценили не только организационную структуру и оснащение наших офисов, но и профессиональные компетенции сотрудников. Мы продолжим внедрять лучшие практики и совершенствовать сервисы, чтобы сохранить высокий уровень качества предоставления услуг и укрепить статус надежного партнера для соискателей и работодателей региона», — отметила и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.
Высокие результаты нижегородской службы занятости подтверждаются не только рейтинговыми оценками, но и профессиональными победами. В прошлом году регион стал призером Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятости населения Минтруда РФ сразу в трех номинациях: первое место — «Лучший проект кадрового центра», второе место — «Лучший директор кадрового центра» и третье место — «Лучший профконсультант».
Получить консультацию по вопросам содействия занятости можно по телефону контакт-центра: 8 (800) 250 47 47, в любом филиале Нижегородского кадрового центра «Работа России» или в официальной группе учреждения во «ВКонтакте» vk.com/trudnnov.
Напомним, что нацпроект «Кадры» реализуется в России по поручению президента Владимира Путина с 2025 года и выполняет задачи, ранее предусмотренные в федеральном проекте «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Новый нацпроект включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.