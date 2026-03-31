Нижегородские кадровые центры вошли в число лучших в стране по итогам 2025 года

«Вхождение в пятерку лидеров рейтинга ФЦК — это закономерный итог системной работы по модернизации службы занятости региона. Мы не просто переформатировали центры занятости, мы изменили философию работы. Сегодня кадровый центр — это пространство возможностей, где каждый соискатель может получить поддержку с учетом своих личных задач, а работодатель — быстро закрыть потребность в кадрах. Высокая оценка федерального центра подтверждает, что выбранная стратегия приносит реальные результаты для жителей Нижегородской области и экономики региона в целом», — рассказал министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин. «Для нас особенно ценно, что эксперты федерального центра высоко оценили не только организационную структуру и оснащение наших офисов, но и профессиональные компетенции сотрудников. Мы продолжим внедрять лучшие практики и совершенствовать сервисы, чтобы сохранить высокий уровень качества предоставления услуг и укрепить статус надежного партнера для соискателей и работодателей региона», — отметила и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.