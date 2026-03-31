В Красноярске запустили бесплатный марафон психологической поддержки для родителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярским мамам и папам предлагают принять участие в бесплатном психологическом марафоне, направленном на поддержку родителей и помощь в выстраивании гармоничных отношений с детьми.

Источник: НИА Красноярск

Проект организован информационно-методическим центром. Специалисты проводят онлайн-встречи, вебинары и консультации, рассказывая о методах воспитания с учетом возраста ребенка и возможных трудностей в семье.

По словам куратора проекта Татьяны Свиридовой, программа работает круглый год и помогает повысить психологическую грамотность родителей. Участникам объясняют, как понимать детские эмоции, учитывать возрастные кризисы и снижать уровень стресса у ребенка. За последние полгода участниками проекта стали около 800 человек.

Присоединиться к марафону, получить консультации и следить за анонсами мероприятий можно через чат проекта.