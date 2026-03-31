Ребенка депутата Елены Пензиной сбили на пешеходном переходе в Красноярске

Ребенка депутата Законодательного Собрания Красноярского края Елены Пензиной сбили на пешеходном переходе. Об этом она рассказала в своих соцсетях.
По информации из поста, ДТП случилось на глазах других пешеходов. Водитель вызвал скорую, до прибытия врачей на помощь вызвалась проходившая мимо девушка. Другие очевидцы поймали и увели домой собаку, с которой шел ребенок. По словам депутата, обошлось без тяжелых травм.
«Сегодня особенно остро поняла, насколько хрупка человеческая жизнь. И как много вокруг людей, для которых помощь ближнему — это не пустой звук. Врачи в травмпункте на Ленина и в БСМП — отдельное спасибо за внимание и профессионализм. Водители, не гоняйте на пешеходных переходах, да и просто не гоняйте», — пишет Пензина.
