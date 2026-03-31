Более 60 килограммов мяса, молока и меда изъяли у пассажиров в аэропорту Красноярска

За март 2026 года сотрудники регионального управления Россельхознадзора в аэропорту Красноярск в пункте пропуска через государственную границу России проконтролировали 251 международный рейс. Из ручной клади было конфисковано более 62,6 килограмма меда, а также молочной и мясной продукции, незаконно ввезенных пассажирами международных рейсов из Таджикистана и Узбекистана с нарушениями ветеринарно-санитарных норм. Вся опасная с точки зрения ветеринарии продукция была сожжена в специальной печи на территории пограничного пункта аэропорта. Об этом сообщили в НИА Красноярск. Кроме того, за нарушение требований ветеринарного законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза административному наказанию подверглись 38 иностранных граждан. Напомним, что в аэропорту Красноярск сожгут саженец — подарок из Вьетнама.