Почти 24 га сухой растительности выгорело в Воронежской области за неделю

С приходом тёплых дней в Воронежской области начали регистрировать первые случаи возникновения ландшафтных пожаров. В период с 23 по 30 марта спасатели зафиксировали 109 возгораний в 27 районах региона. Общая площадь пожаров составила почти 23,7 гектара. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по региону.
За неделю возгорания фиксировали не только в районах области, но и в Воронеже. В Железнодорожном и Левобережном районах города в течение семи дней неделю выгорело около трех гектаров территории.
Напомним, что с 1 апреля на территории Воронежской области начнёт действовать пожароопасный сезон.