Почти 24 га сухой растительности выгорело в Воронежской области за неделю

С приходом тёплых дней в Воронежской области начали регистрировать первые случаи возникновения ландшафтных пожаров. В период с 23 по 30 марта спасатели зафиксировали 109 возгораний в 27 районах региона. Общая площадь пожаров составила почти 23,7 гектара. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по региону.