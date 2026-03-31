В Минске с 1 апреля подорожают места на автостоянках

Так, новый стандартный месячный тариф для физлиц за хранение легкового автомобиля с допустимой максимальной массой до 3,5 т включительно установлен в размере 55 рублей.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей месячное место на автостоянке по новому тарифу обойдется в 59 рублей.
Как сообщается на сайте ГУ «Гаражи, автостоянки и парковки», сейчас ведомство располагает в Минске 110 автостоянками, в числе которых четыре паркинга.
В объединение входит также госучреждение «Парковки столицы», которое отвечает за работу платных уличных парковок.