В Минске с 1 апреля подорожают места на автостоянках

В столице с 1 апреля повышаются тарифы для автомобильного транспорта на платных охраняемых стоянках. Об этом сообщили в гособъединении «Гаражи, автостоянки и парковки».

Источник: Artyom Popkovich/CC0

Так, новый стандартный месячный тариф для физлиц за хранение легкового автомобиля с допустимой максимальной массой до 3,5 т включительно установлен в размере 55 рублей.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей месячное место на автостоянке по новому тарифу обойдется в 59 рублей.

Как сообщается на сайте ГУ «Гаражи, автостоянки и парковки», сейчас ведомство располагает в Минске 110 автостоянками, в числе которых четыре паркинга.

В объединение входит также госучреждение «Парковки столицы», которое отвечает за работу платных уличных парковок.