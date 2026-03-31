Нижегородцам рассказали об изменении в расписание электробусного маршрута Э-6

Общее количество рейсов на электробусном маршруте Э-6 увеличится на 50%, сообщила специалист группы информационного обеспечения ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова в социальной сети.
Изменится с завтрашнего дня и время отправления первых и последних рейсов данного маршрута.
«Первые электробусы с обоих конечных остановочных пунктов отправятся в 06:30. Последние рейсы будут осуществлять движение с остановки “Микрорайон Цветы” — в 18:30, а с остановки “Улица Академическая” — в 18:25», — рассказали в ЦРТС.
Напомним, движение автобусов маршрутов № 3, 13, 19, 24, 45, 61, 70, 71, 74, 90, 91, 92 и 95 по Зеленскому съезду было возобновлено сегодня утром в Нижнем Новгороде. Повторное закрытие будет осуществлено ориентировочно в 22:00 для оставшейся зачистки склона.