Воронежская область заняла в России второе место по темпу роста зарплат за 2025 год

Заработная плата воронежцев в прошлом году составила 75,5 тыс рублей.

Источник: Комсомольская правда

По темпам роста зарплаты по итогам 2025 года Воронежская область заняла второе место в России. Об этом сообщил и в региональном правительстве.

По данным властей, номинальная заработная плата воронежцев в прошлом году — 75 524,7 рублей, рост составил 19% (в РФ — 13,5%).

Реальная зарплата выросла на 8,9% (в России — 4,4%). Уровень зарегистрированной безработицы — 0,5%.

По данным статистиков, среднедушевые денежные доходы жителей Воронежской области составили 62 726 рублей (динамика — 117,4%).

Итоги социально-экономического развития региона за 2025 год озвучили на совещании в правительстве Воронежской области.