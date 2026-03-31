Воронежская область заняла в России второе место по темпу роста зарплат за 2025 год

По темпам роста зарплаты по итогам 2025 года Воронежская область заняла второе место в России. Об этом сообщил и в региональном правительстве.
По данным властей, номинальная заработная плата воронежцев в прошлом году — 75 524,7 рублей, рост составил 19% (в РФ — 13,5%).
Реальная зарплата выросла на 8,9% (в России — 4,4%). Уровень зарегистрированной безработицы — 0,5%.
По данным статистиков, среднедушевые денежные доходы жителей Воронежской области составили 62 726 рублей (динамика — 117,4%).
Итоги социально-экономического развития региона за 2025 год озвучили на совещании в правительстве Воронежской области.