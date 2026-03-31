Бастрыкин заступился за волгоградского сироту из-за дома с трещинами

Житель Волгоградской области, который еще в детстве остался без родителей, дошел до самого верха в поисках справедливости. Мужчина обратился напрямую к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину через Информационный центр ведомства.
Суть жалобы проста и печальна: жилье, которое государство выделило сироте, оказалось опасным для жизни. История началась еще в 2016 году, когда заявителю выдали ключи от квартиры в двухквартирном доме в рабочем поселке Средняя Ахтуба, на переулке Северном. Дом был относительно свежий, 2015 года постройки, но радость новосела была недолгой. Спустя короткое время здание буквально поползло по швам.
В стенах, перекрытиях и даже фундаменте появились огромные сквозные трещины. Из-за того, что отмостка отошла, само строение начало проседать. Жить в таких условиях стало просто невозможно, и весной прошлого года квартиру официально признали непригодной для проживания.
Несмотря на бумагу о том, что дом — развалюха, решать проблему чиновники не спешили. Мужчина обивал пороги разных инстанций, но везде получал лишь отписки. В итоге в региональном управлении СК все же возбудили уголовное дело, но теперь за расследованием будет лично следить СК России.
Александр Бастрыкин затребовал у руководителя волгоградского следкома Василия Семенова подробный доклады о том, как идет следствие и чем оно закончится. Сейчас исполнение поручения стоит на жестком контроле в центральном аппарате ведомства.
Ранее Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с другим аварийным домов в Волгограде.