Водный вопрос в Молдове остаётся открытым: «Мы, к сожалению, будем пить воду из Днестра, и даже фильтры на кранах не особо помогут» — мнение

«Проблема в том, что характер загрязнений до сих пор официально неизвестен. Ясно, что по поверхности шли нефтяные пятна, ясно, что углеводороды, но причина неясна», — предупреждает эколог Илья Тромбицкий.
Сначала речь шла о 1.5 тоннах нефтепродуктов, потом стало понятно, что такого количества слишком мало для такого длительного загрязнения, отмечает эколог.
«Практически, можно заключить, что был разбит один или больше трансформаторов, содержащих вещества, которые запрещены к производству, использованию, но которые де-факто содержатся в трансформаторах, созданных еще в советское время», — объясняет Тромбицкий.
К сожалению, очистка не поможет полностью избавиться от загрязнений, поэтому эксперт советует пить больше бутилированной воды на протяжении следующих двух месяцев.
Напомним, исполнительный директор ассоциации Eco-Tiras рекомендует также не употреблять в пищу рыбу, выловленную в Днестре следующие года 2−3 из-за накопления в ней вредных веществ, вылитых в воду.