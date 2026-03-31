Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде ответственных оштрафовали на 1,2 млн рублей за нарушения в сфере защиты государственной тайны

Проверки провели в органах власти, на предприятиях, допущенных к работе с особыми сведениями.

В 2025 году сотрудники управления ФСБ по Калининградской области провели 73 проверки режима секретности в органах власти, на предприятиях и в организациях, допущенных к работе с особыми сведениями, составляющими государственную тайну. Не обошлось без нарушений. Как сообщает пресс-служба управления, 169 лиц привлекли к административной ответственности, их оштрафовали на 1,2 млн рублей.

Руководители получили 114 представлений. Трем сотрудникам, допущенным к государственной тайне, объявлены официальные предостережения.

Напомним, разглашение, утрата либо незаконное получение сведений, отнесенных к гостайне, влечет административную и уголовную ответственность. Штрафы для граждан — от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.