В Калининграде ответственных оштрафовали на 1,2 млн рублей за нарушения в сфере защиты государственной тайны

В 2025 году сотрудники управления ФСБ по Калининградской области провели 73 проверки режима секретности в органах власти, на предприятиях и в организациях, допущенных к работе с особыми сведениями, составляющими государственную тайну. Не обошлось без нарушений. Как сообщает пресс-служба управления, 169 лиц привлекли к административной ответственности, их оштрафовали на 1,2 млн рублей.
Руководители получили 114 представлений. Трем сотрудникам, допущенным к государственной тайне, объявлены официальные предостережения.
Напомним, разглашение, утрата либо незаконное получение сведений, отнесенных к гостайне, влечет административную и уголовную ответственность. Штрафы для граждан — от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.