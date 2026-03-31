В Калининграде ответственных оштрафовали на 1,2 млн рублей за нарушения в сфере защиты государственной тайны

В 2025 году сотрудники управления ФСБ по Калининградской области провели 73 проверки режима секретности в органах власти, на предприятиях и в организациях, допущенных к работе с особыми сведениями, составляющими государственную тайну. Не обошлось без нарушений. Как сообщает пресс-служба управления, 169 лиц привлекли к административной ответственности, их оштрафовали на 1,2 млн рублей.