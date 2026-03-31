В Свердловской области паводок отрезал пять населенных пунктов

В Свердловской области 31 марта 2026 года из-за паводка было временно ограничено автотранспортное сообщение с пятью населенными пунктами. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.
— В населенных пунктах создан необходимый запас продуктов и медикаментов, работает телефонная связь. Безопасность обеспечивают дежурные расчеты добровольных пожарных дружин, укомплектованные спецтехникой и мотопомпами, — пояснили в департаменте.
Какие именно населенные пункты отрезало от «большой земли», не уточняется. После завершения ледохода на данных участках будут работать паромные и лодочные переправы. Отмечается, что сейчас специалисты занимаются распилом льда и бурением лунок.
На данный момент в Свердловской области выявлено подтопление двух мостов в Байкаловском районе, и еще одного — в Талицком городском округе. Власти заверили жителей региона, что за уровнем воды в реках ведется постоянное наблюдение.