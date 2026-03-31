Асфальтированную дорогу на острове Ольхон озера Байкал построят в 2028 году

Реконструкция будет проходить на отрезке со 124,3 по 153,9 км автодороги Баяндай — Еланцы — Хужир. Специалисты проведут устройство земляного полотна и дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием, обустроят десять пересечений и примыканий с местными автодорогами, оборудуют две смотровые площадки с беседками в национальном бурятском стиле и туалетами, две автобусные остановки с заездными карманами, тротуарами и освещением. На всем протяжении трассы появится отделенная ограждением велосипедная дорожка. Будут установлены дорожные знаки, барьерное и пешеходное ограждения, сигнальные столбики и нанесена разметка.