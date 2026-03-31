Асфальтированную дорогу на острове Ольхон озера Байкал построят в 2028 году

Реконструкция будет проходить на отрезке протяженностью почти 30 км.

Работы по реконструкции дороги на острове Ольхон озера Байкал завершатся в 2028 году. В настоящий момент специалисты приступили к ремонту самого протяженного участка трассы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.

«Этот участок автодороги очень протяженный, его длина составляет 28,7 км. К работам на нем мы долго подступались: разрабатывали проект, вели согласования с Министерством природных ресурсов и экологии России, природоохранной прокуратурой, администрацией Прибайкальского национального парка. Наша задача — создать современную дорогу в центральной экологической зоне озера Байкал. Такое поручение дал нам Президент Российской Федерации Владимир Путин, и мы его выполним», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Реконструкция будет проходить на отрезке со 124,3 по 153,9 км автодороги Баяндай — Еланцы — Хужир. Специалисты проведут устройство земляного полотна и дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием, обустроят десять пересечений и примыканий с местными автодорогами, оборудуют две смотровые площадки с беседками в национальном бурятском стиле и туалетами, две автобусные остановки с заездными карманами, тротуарами и освещением. На всем протяжении трассы появится отделенная ограждением велосипедная дорожка. Будут установлены дорожные знаки, барьерное и пешеходное ограждения, сигнальные столбики и нанесена разметка.

«Эта дорога важна для каждого, кто живет на Ольхоне или приезжает полюбоваться его красотой. Дорога будет современной, безопасной и надежной. Окончание работ запланировано на 2028 год», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Общая протяженность автодороги Баяндай — Еланцы — Хужир на Ольхоне составляет 40 км. На двух участках трассы в этом году завершат капитальные ремонты. Оба объекта находятся в высокой степени готовности. Также в прошлом году на острове сдали в эксплуатацию обновленный участок автодороги Хужир — Харанцы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.