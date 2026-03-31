Кому нужен марафон самоистязаний

В 2024—2025 годах случился бум «Оземпика». И это просто поразительно. Несколько лет до того нам продвигали философию принятия себя, любви к себе и прочего «к себе нежно». А выпустили новое лекарство от диабета, выяснилось, что на нем быстро и легко худеют, и понеслось. Волшебные таблетки стали глотать по показаниям и без (и чаще без), и зожники, и поборники бодипозитива. Несмотря на страшный список побочных эффектов. Врачи забили тревогу, стали объяснять, что эффект от фармы не может длится вечно, стоит прервать курс — и уже через пару месяцев вес начнет возвращаться, причем быстрее, чем обычно. А ведь не будешь же всю жизнь сидеть на таблетках. И что? Кого это остановило? В России вот за 2025 год продали больше 6 млн упаковок аналогов «Оземпика» — в три раза больше, чем годом ранее.