Минтруда предупредило белорусов о последствиях неуплаты взносов в ФСЗН

Министерство труда и социальной защиты предупредило белорусов о последствиях неуплаты взносов в Фонд социальной защиты населения.
В ведомстве отметили, что индивидуальные предприниматели должны платить взносы в ФСЗН. Если этого не сделать до 31 марта 2026 года за 2025 год, то с 1 апреля будет начисляться пеня за каждый день просрочки. Кроме того, задолженность могут взыскать принудительно, то есть через органы принудительного исполнения (судебные приставы). Вместе с тем не будет сформирован страховой стаж, а значит, появятся проблемы с пенсией и больничными.
Плательщики налога на профессиональный доход не обязаны самостоятельно платить взносы в ФСЗН. Однако они могут сделать это добровольно для формирования страхового стажа. Если же до 31 марта не доплатить недостающую сумму, которая отображается в приложении ФСЗН, то никаких штрафов, пени и приставов не будет. В Минтруда поясняют: это связано с тем, что долга как такового нет.
«Но за этот год не будет полного страхового стажа (а значит, он не пойдет в копилку для будущей пенсии)», — обратили внимание в ведомстве.
Ранее адвокат сказала, может ли наниматель задержать выдачу трудовой книжки белорусам.
Кроме того, адвокат сказала, нужно ли белорусам снимать рюкзаки в общественном транспорте.
Тем временем Минтруда рассказало белорусам о важном нюансе при оформлении трудового отпуска.