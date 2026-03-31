Минтруда предупредило белорусов о последствиях неуплаты взносов в ФСЗН

Минтруда Беларуси раскрыло, что будет, если не платить взносы в ФСЗН.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты предупредило белорусов о последствиях неуплаты взносов в Фонд социальной защиты населения.

В ведомстве отметили, что индивидуальные предприниматели должны платить взносы в ФСЗН. Если этого не сделать до 31 марта 2026 года за 2025 год, то с 1 апреля будет начисляться пеня за каждый день просрочки. Кроме того, задолженность могут взыскать принудительно, то есть через органы принудительного исполнения (судебные приставы). Вместе с тем не будет сформирован страховой стаж, а значит, появятся проблемы с пенсией и больничными.

Плательщики налога на профессиональный доход не обязаны самостоятельно платить взносы в ФСЗН. Однако они могут сделать это добровольно для формирования страхового стажа. Если же до 31 марта не доплатить недостающую сумму, которая отображается в приложении ФСЗН, то никаких штрафов, пени и приставов не будет. В Минтруда поясняют: это связано с тем, что долга как такового нет.

«Но за этот год не будет полного страхового стажа (а значит, он не пойдет в копилку для будущей пенсии)», — обратили внимание в ведомстве.

