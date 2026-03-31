От Коперника до «дедушки инсулина»: калининградский врач собрал в одной книге всю историю медицины Восточной Пруссии

Ключ к разгадке оказался в еде: гарнизон кормили чёрствым черным хлебом и сухофруктами. Когда кусок падал на каменный пол, его поднимали и продолжали есть. Коперник заподозрил, что это и вызывает болезнь, и взялся доказать свою теорию. Он предложил намазывать хлеб салом: упавший липкий ломоть собирал на себя грязь, и источник инфекции становился очевиден. Когда хлеб временно убрали из рациона, эпидемия прекратилась. По популярной версии, именно с этой историей связано появление бутерброда.