Работу электробусного маршрута Э-13 продлят в Нижнем Новгороде

Время работы электробусного маршрута Э-13 будет продлено в Нижнем Новгороде с 1 апреля, сообщила специалист группы информационного обеспечения ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова в социальной сети.
Теперь с понедельника по пятницу с остановки «Площадь Минина и Пожарского» электробусы будут отправляться в 22:40 (в настоящее время отправление осуществляется в 22:13), как и с остановки «Автовокзал Щербинки» (в настоящее время они стартуют в 22:33).
Кроме того, в выходные дни с остановки «Площадь Минина и Пожарского» отправление будет производиться в 22:20, а с остановки «Автовокзал Щербинки» — в 22:25.
Ранее сообщалось, что знаки «Въезд запрещен» установят на участке улицы Ковровской.