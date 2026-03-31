Пермскую телебашню раскрасят в честь Дня единения народов России и Беларуси

Пермскую телебашню 2 апреля окрасят цвета российского триколора и белорусского флага. Особую праздничную подсветку на главной телебашне Прикамья включат в День единения народов России и Беларуси.
Праздник в двух дружественных государствах отмечают со 2 апреля 1996 года после подписания договора «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Еще через год они вошли в состав Союзного государства.
По информации Пермского КРТПЦ, в честь праздника медиафасады всех телебашен Российской телевизионной и радиовещательной сети разместят изображения гербов и флагов двух государств, народные орнаменты и переливы в национальных цветах двух стран.
Узнать больше по теме
