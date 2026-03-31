Минпросвещения опровергло слухи о втором обязательном иностранном языке в школах

В СМИ появились публикации о том, что новый предмет якобы станет обязательным с сентября 2027 года.

Источник: Нижегородская правда

Министерство просвещения России опровергло информацию о планах ввести обязательное изучение второго иностранного языка в старших классах. Так в ведомстве ответили на запрос 360.ru.

В СМИ появились публикации о том, что новый предмет якобы станет обязательным с сентября 2027 года.

На это в министерстве сообщили, что распространяемая в информационном пространстве информация не соответствует действительности. Там подчеркнули, что обязательное изучение второго иностранного языка в старших классах в настоящее время не предусмотрено.

В Минпросвещения также пояснили, что второй иностранный язык может изучаться по выбору учащихся. Для этого необходимо заявление самих школьников или их родителей (законных представителей), а также наличие в образовательной организации соответствующих условий.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в России предложили ограничить учебную нагрузку на школьников.