В Перми после затопления улиц заменят участок коллектора длиной почти 10 метров

В Дзержинском районе Перми на улице Вишерская ведется замена почти 10 метрового участка магистрального железобетонного коллектора, из-за повреждения которого оказались затоплены соседние улицы. Об этом сообщили в ООО «Новогор-Прикамье».
Напомним, 26 марта в результате сбоя в системе водоотведения затопило улицы Вишерская и Деревообделочная. Специалисты выявили повреждение коллектора, которому более 50 лет. Предположительная причина — перегрузка системы из-за талых вод.
В ходе ремонта подъездные пути и 9 метровый котлован укреплены бетонными плитами, организовано ночное освещение. Сейчас рабочие приступают к монтажу стеклокомпозитной трубы и нового колодцы глубиной 5 м. Откачка воды продолжается, бригады работают круглосуточно. Водоснабжение потребителей не нарушено.