Подростков из Перми осудили за нападения на прохожих и разгром в ТЦ

В Перми суд вынес приговор двум несовершеннолетним, которых признали виновными в хулиганстве и умышленной порче чужого имущества.
Как установил суд, в апреле 2025 года подростки на улице Фонтанной без причины угрожали прохожим. Позже они подошли к незнакомым людям, распылили им в лицо газовый баллончик, избили их руками и ногами и похитили рюкзак.
Кроме того, обвиняемые повредили припаркованный у дороги автомобиль и устроили погром в торговом центре «Радуга».
Суд, учитывая позицию обвинения, назначил им наказание: одному — 2 года и 3 месяца, второму — 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.