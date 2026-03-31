Подростков из Перми осудили за нападения на прохожих и разгром в ТЦ

Хулиганы распыляли газовый баллончик в лицо прохожим.

Источник: Комсомольская правда

В Перми суд вынес приговор двум несовершеннолетним, которых признали виновными в хулиганстве и умышленной порче чужого имущества.

Как установил суд, в апреле 2025 года подростки на улице Фонтанной без причины угрожали прохожим. Позже они подошли к незнакомым людям, распылили им в лицо газовый баллончик, избили их руками и ногами и похитили рюкзак.

Кроме того, обвиняемые повредили припаркованный у дороги автомобиль и устроили погром в торговом центре «Радуга».

Суд, учитывая позицию обвинения, назначил им наказание: одному — 2 года и 3 месяца, второму — 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.