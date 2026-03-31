20 млн долга по зарплате вернули сотрудникам нижегородской компании «Смартком»

Нижегородская прокуратура добилась выплаты сотрудникам ООО «Смартком» задолженности по зарплате в размере 20 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе областного надзорного ведомства.
Работодатель не перечислил сотрудникам заработную плату за август 2025 года. В итоге денежное вознаграждение не получили 133 работника, среди которых были уволенные. Руководителю компании внесено представление. Кроме того, в отношение юрлица возбудили административное дело.
В результате принятых мер работодатель погасил долги перед сотрудниками. Кроме того, им была перечислена денежная компенсация за задержку выплат в сумме 1 млн рублей.
Напомним, главу фирмы в Выксе будут судить за невыплату работнику 600 000 рублей. Сотрудник не получал зарплату более двух месяцев.