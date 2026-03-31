Красноярский край включили в пилотный проект по управлению наукой

Совет по науке и высшему образованию при губернаторе поддержал новые подходы к развитию науки в Красноярском крае. Заседание под предводительством Михаила Котюкова прошло в Национальном центре «Россия».
В пресс-службе регионального правительства, что Красноярский край участвует в пилотном проекте по новой модели управления наукой в субъектах РФ. Регион становится квалифицированным заказчиком: самостоятельно определяет темы исследований при формировании госзаданий для вузов и научных организаций. Это сделает работу ученых более предметной.
Приоритетные для края направления научных исследований определили совместно с учеными и руководителями министерств, они учитывают социально-экономические потребности региона. В медицине это совершенствование программ скрининга и ранней диагностики злокачественных новообразований. В экологии — улучшение системы обращения с отходами и новые методики измерения загрязняющих веществ. В сельском хозяйстве — цифровые инструменты, которые повышают эффективность АПК. В лесной отрасли — прогнозирование периодов и мест возникновения вспышек массового размножения вредителей, которые повреждают лес. И отдельно — космические технологии.
Эти приоритеты направят в Минобрнауки России для учета при формировании госзадания красноярским университетам и научным центрам.
«Средства, которые ежегодно направляются из федерального бюджета на научные исследования, должны иметь самое прямое отношение к развитию края. Это важно и для рационального использования бюджетных ресурсов, и для самих ученых — чтобы их идеи воплощались на практике, а не пылились на полках. Об этом мы постоянно слышим на встречах с научными коллективами, к этому же сводится запрос от предприятий реального сектора», — отметил Михаил Котюков.
Глава региона поставил задачу выстроить систему: предприятия и отраслевики формируют запрос на технологии, научные центры и университеты находят решение, результат идет в производство.
«Работая в связке “предприятия — наука — университеты”, получим дополнительный экономический эффект. Это станет хорошей мотивацией для более активных вложений в исследования», — добавил губернатор.
Молодые ученые представили на совете проект по созданию управляемых компонентов полезной нагрузки для космических аппаратов. Их инициативу поддержали: заявку направят на федеральный конкурс грантов для научных центров мирового уровня.
Завершая заседание, Михаил Котюков подчеркнул: реализация таких инициатив укрепит позиции Красноярского края как одного из лидеров высшего образования. Создание современной инновационной среды наполнит отрасли высококвалифицированными кадрами, обеспечит технологическое лидерство и создаст условия для научного прорыва.
