В Минэкономики рассказали о планах России продлить безвиз с Китаем

Власти Китая с 15 сентября 2025 года ввели безвизовый режим для россиян. Они могут въехать в КНР по загранпаспорту и находиться в стране до 30 дней. Эта мера действует до 14 сентября 2026 года. До того же срока зеркально введен безвиз для туристов из КНР. По данным «РИА Новости», в четвертом квартале 2025 года россияне совершили рекордные 745 тыс. поездок в Китай (+40% год к году).