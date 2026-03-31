В Минэкономики рассказали о планах России продлить безвиз с Китаем

«Нам точно нужен вариант сохранения этого режима в любой форме. Вопрос, закреплять ли это на уровне каких-то взаимных соглашений или так же в одностороннем режиме двигаться», — сказал Решетников (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что новое безвизовое соглашение может открыть автотуризм между странами.
Максим Решетников добавил, что министерство подведет итоги первого квартала применения безвиза, который «только-только по полной отработан». Во втором квартале Минэкономики и МИД выработают совместную позицию по этому вопросу.
Власти Китая с 15 сентября 2025 года ввели безвизовый режим для россиян. Они могут въехать в КНР по загранпаспорту и находиться в стране до 30 дней. Эта мера действует до 14 сентября 2026 года. До того же срока зеркально введен безвиз для туристов из КНР. По данным «РИА Новости», в четвертом квартале 2025 года россияне совершили рекордные 745 тыс. поездок в Китай (+40% год к году).