Екатеринбург и Ставрополь вновь свяжет прямой авиарейс

В аэропорту Ставрополя с 30 марта по 25 октября будет действовать летнее расписание, в котором возобновлено авиасообщение с Екатеринбургом. Рейсы дважды в неделю будет выполнять авиакомпания Red Wings. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».