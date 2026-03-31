Екатеринбург и Ставрополь вновь свяжет прямой авиарейс

В аэропорту Ставрополя с 30 марта по 25 октября будет действовать летнее расписание, в котором возобновлено авиасообщение с Екатеринбургом. Рейсы дважды в неделю будет выполнять авиакомпания Red Wings. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Эта же авиакомпания запускает рейсы в город Ургенч, который находится в Узбекистане, и в Баку. Это прямые рейсы из Кольцово.
Ранее из Екатеринбурга после перерыва в 3,5 года запущены прямые пассажирские авиарейсы в Краснодар. Первый рейс вылетел 20 сентября прошлого года.