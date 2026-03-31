В Пермском крае с 1 апреля ожидается аномальная жара

Аномальная жара придёт в Прикамье с 1 апреля, сообщает ЦГМС Пермского края.
С 1 по 5 апреля в ряде районов края прогнозируется аномально жаркая погода: среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7 и более.
В МЧС предупреждают жителей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности. Особое внимание ведомство просит уделить следующим моментам:
Соблюдать осторожность при разведении костров;
Безопасно использовать печи в банях;
Не разводить открытый огонь в парках и на сельскохозяйственных угодьях.
В МЧС также напомнили, что при обнаружении пожара нужно немедленно позвонить в пожарную службу по номеру «101» (для мобильных телефонов) или «01» (для стационарных телефонов), указать название объекта, его адрес, место возгорания и свою фамилию.