Власти ищут подрядчика для строительства медцентра в Советске за 13 млрд рублей

Власти ищут подрядчика для разработки проекта и строительства медицинского центра в Советске. На эти цели выделили почти 13 миллиардов рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Учреждение построят на участке с кадастровым номером 39:16:010709:151. Территория площадью более 61 тысячи квадратных метров располагается на выезде из Советска — на улице Цветочной.
В проекте необходимо предусмотреть круглосуточный стационар на 200 коек и дневной стационар — на 76. Кроме того, в медцентре появятся взрослая и детская поликлиники — учреждения будут рассчитаны на 342 и 130 посещений в смену соответственно.
В круглосуточном и дневном стационарах оборудуют урологическое, гинекологическое и акушерское, кардиологическое, неврологическое, хирургическое и паллиативное отделения, а также блоки анестезиологии и реанимации, травматологии и ортопедии.
Во взрослой и детской поликлиниках появятся кабинеты врачей разных направлений: офтальмолога, лора, психиатра, травматолога и ортопеда, уролога, нарколога, гинеколога, дефектолога, кардиолога и других. В учреждениях оборудуют помещения здорового ребёнка, отказа от курения и школы для пациентов с сахарным диабетом. Там также предусмотрят женскую консультацию и центр амбулаторной онкологической помощи.
В медцентре оборудуют регистратуру, санузлы, перевязочные, процедурные, душевые для персонала и пациентов, буфетные, изоляторы, операционные, флюорографические и маммографические кабинеты, прачечную, пищеблок, патологоанатомическое отделение, помещения для администрации. На территории учреждения организуют подъездные пути, стоянку и парковую зону.
«Дизайн-проект помещений должен быть выполнен в современном стиле, в тёплых жизнеутверждающих тонах, сочетать в себе уют и комфорт, с использованием декоративных элементов», — говорится в техническом задании.
Подрядчика определят 29 апреля. Разработать проект нужно в течение 220 дней с даты заключения контракта. Сам медицинский центр должны построить в 2030 году.
Ранее разработкой проекта межрайонного медико-диагностического центра в Советске занималось ООО «Автодор». Однако с самарской компанией расторгли контракт. В региональном Минздраве сообщали, что проект требует корректировки «в соответствии с задачами и количеством обслуживаемого населения».
Общая площадь медицинского центра составит 21,5 тысячи квадратных метров. Он будет обслуживать население Советского, Славского, Краснознаменского и Неманского округов.