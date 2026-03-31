Жителей Алматы срочно вызывают в поликлиники

Пресс-служба акимата Алматы опубликовала важное обращение. В заявлении за 31 марта 2026 года жителям города напоминают о важности своевременного прохождения скрининговых обследований, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Директор городской поликлиники № 36 Алматы Гулжайнат Тлеген подчеркивает, что регулярная диагностика позволяет выявить заболевания на ранней стадии, начать лечение вовремя и предотвратить развитие осложнений.

Так, по словам врача, скрининг направлен на раннее выявление наиболее распространенных хронических и онкологических заболеваний, которые на начальных этапах могут протекать бессимптомно.

Возрастные группы для прохождения скрининга выглядят следующим образом:

30−74 года — женщины (скрининг рака шейки матки, каждые 4 года);

40−76 лет — мужчины и женщины (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, глаукома и поведенческие факторы риска, каждые 2 года);

40−76 лет — женщины (скрининг рака молочной железы, каждые 2 года);

50−76 лет — мужчины и женщины (скрининг колоректального рака, каждые 2 года);

50−76 лет — мужчины (скрининг нарушений мозгового кровообращения, каждые 2 года).

Медики настоятельно призывают жителей не откладывать профилактику.

Чуть ранее врач-терапевт Татьяна Александрова заявила, что замена чистой воды другими напитками (чаем, соками, газировкой) может нарушить водно-солевой баланс организма.