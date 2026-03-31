Жителей Алматы срочно вызывают в поликлиники

Директор городской поликлиники № 36 Алматы Гулжайнат Тлеген подчеркивает, что регулярная диагностика позволяет выявить заболевания на ранней стадии, начать лечение вовремя и предотвратить развитие осложнений.
Так, по словам врача, скрининг направлен на раннее выявление наиболее распространенных хронических и онкологических заболеваний, которые на начальных этапах могут протекать бессимптомно.
Возрастные группы для прохождения скрининга выглядят следующим образом:
30−74 года — женщины (скрининг рака шейки матки, каждые 4 года);
40−76 лет — мужчины и женщины (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, глаукома и поведенческие факторы риска, каждые 2 года);
40−76 лет — женщины (скрининг рака молочной железы, каждые 2 года);
50−76 лет — мужчины и женщины (скрининг колоректального рака, каждые 2 года);
50−76 лет — мужчины (скрининг нарушений мозгового кровообращения, каждые 2 года).
Медики настоятельно призывают жителей не откладывать профилактику.
Чуть ранее врач-терапевт Татьяна Александрова заявила, что замена чистой воды другими напитками (чаем, соками, газировкой) может нарушить водно-солевой баланс организма.