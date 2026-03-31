В Подмосковье состоялся Всероссийский конгресс «5П Детская медицина»

Седьмой Всероссийский конгресс с международным участием «5П Детская медицина. Здоровый ребенок — миссия выполнима» проходил в Московской области с 24 по 26 марта. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Участниками стали специалисты из 26 регионов России и 10 стран. Они обсудили цифровизацию здравоохранения, применение искусственного интеллекта, лечение редких заболеваний, развитие неонатологии, кардиологии, гастроэнтерологии и других направлений. Было организовано 56 симпозиумов и более 300 докладов, а также мастер-классы, круглые столы и открытые дискуссии.
«Подмосковье традиционно выступает площадкой для объединения профессионального сообщества и развития передовых подходов в здравоохранении, в том числе внедрение искусственного интеллекта и новых методов лечения. Конгресс позволяет не только обмениваться опытом, но и формировать новые стандарты оказания медицинской помощи детям», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.