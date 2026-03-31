В мае Калининградская область отметит юбилей: Как к нему готовятся

В мае Калининградская область отметит юбилей — 80-летие образования региона. К нему активно готовятся. В Москве в Национальном центре «Россия» прошло заседание организационного комитета, где еще раз сверили планы и их реализацию. Также губернатор Алексей Беспрозванных представил инфраструктурную программу, рассчитанную на пять лет, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
Как сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, 80-летие — это, конечно, дань уважения и гордость за историю освобождения Калининградской области и возрождения региона после Великой Отечественной войны. С другой стороны, это возможность показать, как сегодня живет Калининградская область. Юбилей, отметил Кириенко, адресован и подрастающему поколению: «Это и про развитие, и про будущее Калининградской области».
Регион первым почувствовал санкционный удар, нанесенный по нашей стране. Вся его экономика была тогда ориентирована на европейский экспорт. И сильно просела, как только привычные логистические цепочки разорвались.
На ее перестройку и восстановление ушло три года. Это была трудная напряженная работа для всех в регионе. Экономику удалось оживить благодаря мерам поддержки бизнеса и развитию преференциальных режимов, специфичных для Калининградской области (особая экономическая зона, свободная таможенная зона, специальный административный район). Новые импульсы для развития получили не только промышленные и обрабатывающие производства, но и туристическая отрасль.
И в 2025 году ключевые социально-экономические показатели начали расти. Валовой региональный продукт по итогам прошлого года составил 102,4 процента, что выше общероссийского. И потенциал региона еще далеко не исчерпан.
«Празднование 80-летия — это еще одна возможность дать новый импульс развитию Калининградской области, — отметила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. — Раскрыть ее туристический потенциал, привлечь внимание к важнейшим историческим событиям и, прежде всего, напомнить о незыблемости итогов Великой Отечественной войны и недопустимости попыток переписать историю. Президент и правительство делают все необходимое, чтобы регион динамично развивался, а людям здесь было комфортно и интересно жить, учиться, работать и, конечно, воспитывать детей».
Программа обновления региона предполагает более 500 проектов — инфраструктурных, по благоустройству. А в событийной программе — свыше 450 мероприятий. «Большинство из них обеспечены финансированием, а часть уже реализуется», — сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. И уточнил: более 90 процентов предложенных жителями инициатив были учтены и включены в программу мероприятий и инфраструктурных изменений. Это строительство социальных объектов, реконструкция коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт дорог, обустройство пляжей, обновление городского транспорта.
Важно и то, что эти проекты интегрированы в федеральные и региональные программы. Юбилей пройдет, а программа обновления области, рассчитанная на ближайшую пятилетку, продолжится. Общий объем ее финансирования составляет не менее 30 миллиардов рублей в год.
«Вместе с тем, — обратился к оргкомитету Алексей Беспрозванных, — у нас остается ряд важных объектов, по которым пока не найдено окончательное финансирование. И мы рассчитываем при поддержке наших федеральных коллег и социальных партнеров найти необходимые решения».
И такая поддержка будет. «Многие капиталоемкие задачи усилиями губернатора и моих коллег из правительства включены в федеральные программы, — сказал первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров. — Но отдельные направления еще требуют решения за счет привлечения спонсоров. Работа в этом направлении также организована». За этими словами последовало дело.
Во время заседания организационного комитета было подписано соглашение между правительством Калининградской области и «Росатомом», «Сбером», «Реновой», «АФК-Система». «Это важный шаг к тому, чтобы наследие юбилейной программы было масштабным и осязаемым», — сказал Денис Мантуров.
Что входит в программы обновления Калининградской области и празднования.
Ключевая задача пятилетней инфраструктурной программы: обеспечить равномерное развитие всей территории Калининградской области.
Среди запланированных мероприятий:
• Строительстве филиала Национального центра «Россия» как символа общественного и культурного ядра региона. Комплекс планируется разместить на территории 12 гектаров, где ранее располагался Дом советов. Проект предполагается создание ландшафтного парка «Россия» площадью 10 гектаров. Это будут большие выставочные и общественные пространства, форум, амфитеатр, современная транспортная инфраструктура. Филиал Национального центра сможет принимать до 3,5 миллиона посетителей в год.
• В проект комплексного благоустройства городских пространств также включены Центральный парк культуры и отдыха в Калининграде.
• Реконструкция стадиона «Балтика».
• Перезапуск Янтарной мануфактуры как культурно-образовательного центра.
• Планируется строительство пешеходного моста к острову Канта, который усилит связанность городских пространств и туристических маршрутов.
• В рамках проекта празднования юбилея региона особое внимание уделяется социальной поддержке ветеранов становления Калининградской области.
• Предусматривается выплата в размере 30 тысяч рублей.
• Проводится акция «Забота и внимание» с выездной проверкой условий жизни и оказанием помощи.
• Предоставляется системная адресная поддержка на постоянной основе.
• Отдельные меры поддержки оказывают семьям участников специальной военной операции.
Юбилейная программа.
Утверждена событийная программа 80-летия региона. Среди основных мероприятий губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных выделил Дни армейской культуры, фестиваль «Русская Балтика», а также международный Форум портовых городов, который объединит города России и стран БРИКС.
Одним из центральных событий праздника станут Российско-китайские молодежные игры, которые пройдут в Калининграде с 24 по 31 мая. Они объединят 300 спортсменов. Соревнования пройдут на шести площадках.
И большой сюрприз ждет калининградских выпускников школ. Для них впервые проведут фестиваль «Янтарные паруса», который станет неким аналогом «Алых парусов» в Санкт-Петербурге.
Удивят и любителей гастрономического туризма. Повара со всей России будут работать на разных площадках, включая городские микрорайоны, общественные пространства, музеи и даже библиотеки, где они удивят необычными блюдами с региональным колоритом.