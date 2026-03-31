Нижегородцам рассказали, как безопасно совершать покупки в интернете

Покупки онлайн давно стали частью нашей жизни — от одежды и техники до продуктов питания и билетов. Но вместе с удобством виртуальных магазинов пришли и новые риски, связанные с мошенничеством и утечкой личных данных. Как защитить свои деньги и информацию, совершая покупки в интернете? Специалисты Авито рассказали о простых правилах, которые помогут избежать неприятных сюрпризов и сделать онлайн-шопинг максимально безопасным.
Сегодня современные технологии обеспечивают высокий уровень безопасности и защиты данных. Пользователям доступно большое число инструментов, которые защищают их на всех этапах: от двухфакторной аутентификации до алгоритмов машинного обучения проверки действий продавцов и покупателей. Однако перед любой покупкой все равно нужно быть бдительным, чтобы не нарваться на мошенников.
Чтобы защитить свои данные в интернете, важно покупать товары и услуги только на крупных и проверенных площадках, где действует система безопасных сделок и защита платежей. Такие платформы обычно предоставляют клиентскую поддержку и собственные службы безопасности, что существенно снижает риск мошенничества.
Перед посещением любой цифровой страницы необходимо убедиться, что вы зашли через официальное приложение или сайт. Помните, что не стоит переходить по ссылкам, присланным от незнакомых или ненадежных источников — высок риск нарваться на мошеннический сайт, который «украдет» ваши данные. Поэтому эксперты советуют вводить адрес необходимой страницы вручную.
Надежные пароли — это тоже залог безопасности: на каждом сайте рекомендуется создавать уникальный пароль, а лучше — включать двухфакторную аутентификацию, которая дополнительно проверяет вход по смс или пуш-уведомлением.
При выборе продавца следует тщательно изучить его профиль, обращая внимание на историю сделок, отзывы других покупателей и рейтинг. Важно ориентироваться на среднюю рыночную цену выбранного товара или услуги: значительное снижение стоимости — повод для подозрений и дополнительных вопросов.
Общение с продавцом лучше вести только внутри защищенной платформы, избегая сторонних каналов переписки, так как многие сайты блокируют фишинговые ссылки и предупреждают о небезопасных действиях, например, требованиях предоплаты или переходах на сторонние ресурсы.
При этом не рекомендуется переводить деньги заранее, особенно если продавец вам незнаком, а лучше использовать сервисы безопасной сделки или встроенные механизмы доставки.
Также важно никому не передавать личные данные: номера телефона, банковские карты, CVV и CVC коды, паспортные сведения или скриншоты из личного кабинета. Перед совершением покупки лучше задать продавцу дополнительные вопросы, попросить прислать дополнительные фото или уточнить параметры товара.
Также периодически проверяйте и актуализируйте свои контактные данные в профиле, чтобы не потерять доступ или не оставить свой аккаунт под угрозой взлома. Передавать доступ к аккаунту при этом другим людям не рекомендуется, ведь нарушение правил или подозрительное поведение с их стороны могут привести к блокировке вашего профиля. А в случае размещения объявлений по просьбе третьих лиц стоит очень хорошо подумать — такие предложения часто используют злоумышленники для обмана, а ответственность за последствия ложится на владельца аккаунта.