В Калининградской области завели уголовное дело о нерасселении аварийного дома, в котором живет инвалид

В Калининграде завели уголовное дело о халатности. Областной Следком ориентировался на сообщения в СМИ о доме довоенной постройки, признанном аварийным и подлежащим расселению еще в 2018 году, но до сих пор не снесенном. В нем живет инвалид. А предлагаемая ему квартира в маневренном фонде также непригодна для проживания.
Более того, в здании остается еще несколько семей, а мер по расселению власти не принимают.
По свежему уголовному делу выполнят необходимый комплекс следственных действий, определят ответственных, которых привлекут к ответственности.