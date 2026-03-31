В Калининградской области завели уголовное дело о нерасселении аварийного дома, в котором живет инвалид

В Калининграде завели уголовное дело о халатности. Областной Следком ориентировался на сообщения в СМИ о доме довоенной постройки, признанном аварийным и подлежащим расселению еще в 2018 году, но до сих пор не снесенном. В нем живет инвалид. А предлагаемая ему квартира в маневренном фонде также непригодна для проживания.