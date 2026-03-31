Форум креативных индустрий в Воронеже посетили более 2400 человек

27−28 марта 2026 года в Воронеже состоялся Форум креативных индустрий «Вдохновение в истоках» (12+), объединивший представителей профессионального сообщества со всей России. В этом году события Форума прошли на двух площадках — в конференц-залах «Воронеж Марриотт Отеля» и в Центре креативных индустрий «Матрёшка».
Форум был посвящён обращению к культурному наследию и его переосмыслению в современных креативных индустриях. Событие прошло в преддверии Дня ремесленника, который отмечается в России 30 марта.
Программа Форума включала деловой и культурный блоки. В рамках деловой программы состоялись экспертные дискуссии, пленарное заседание и специализированные сессии. Культурная программа объединила концерты, маркет мастеров народных промыслов, ремесленную мастерскую и художественную выставку.
Ключевые темы Форума были посвящены формированию нового русского стиля и его отражению в различных направлениях креативных индустрий. Участники обсудили сохранение культурной идентичности, развитие народных художественных промыслов и их переосмысление, а также внедрение фольклорного наследия в современные проекты — от моды и предметного дизайна до музыкальных и событийных форматов.
Форум объединил представителей учреждений культуры, мастеров народных промыслов, художников, музыкантов, дизайнеров, исследователей и предпринимателей из разных регионов страны.
Хэдлайнером программы стала российский дизайнер одежды Алёна Ахмадуллина, выступившая 27 марта на дискуссии «Русский культурный код: современное переосмысление». В ходе обсуждения она отметила:
«Когда я начинала свой карьерный путь — я просто обращалась к сказочной образности, фольклору, орнаментам, женским архетипам. И только спустя годы стало понятно, что у всего моего творчества есть единая интонация. Сегодня этот культурный код можно описать как сочетание современной формы и архетипических образов, соединение ручной работы и актуальных трендов. Но самое важное — это перевод русской культуры на современный язык моды».
В Форуме также приняли участие эксперты и практики из разных сфер креативных индустрий, среди которых — Юлия Бычкова, управляющий партнер арт-парка «Никола-Ленивец» и продюсер фестиваля «АрхСтояние»; Илья Орлов-Бунин, соавтор и руководитель проекта «Антихрупкость»; Александр Перемятов, вице-президент Союза Торговых Центров России и основатель федеральный сети универмагов российских дизайнеров Slava concept; а также создатели проекта «Путь ремесленника» и другие. Всего в рамках деловой программы выступили 46 экспертов.
Отдельное внимание в программе было уделено потенциалу ремёсел Воронежской области. 27 марта состоялось пленарное заседание «Креативные проекты на основе традиционных ремёсел: скрытый потенциал Воронежской области» с участием представителей региональной власти, профильных ведомств и экспертного сообщества. Участники обсудили интеграцию ремёсел в креативную экономику и меры поддержки отрасли.
Также в рамках пленарного заседания состоялось награждение победителей креативного хакатона «Новая жизнь воронежских ремёсел», который прошёл в преддверии Форума в Центре креативных индустрий «Матрёшка». Министр культуры Воронежской области Мария Мазур отметила:
«Все проекты, представленные в рамках хакатона, — это проработанные идеи, которые имеют потенциал для реализации. Наша задача — рассказать о культурном богатстве региона и передать эти наработки предпринимательскому сообществу, чтобы они могли получить дальнейшее развитие».
Культурная программа Форума полностью прошла на площадке ЦКИ «Матрёшка». В рамках этого блока состоялись два концерта музыкальных проектов, работающих с фольклором: акустический концерт группы Settlers (Санкт-Петербург) и совместное выступление Сергея Старостина (Москва) и группы Абстрактор (Воронеж). Также в «Матрёшке» прошли маркет мастеров народных промыслов Черноземья, который объединил 22 мастера и бренда из Воронежской и Липецкой областей. Помимо этого, состоялась ремесленная мастерская — серия мастер-классов от художников и Народных мастеров Воронежской области, которую посетили около 80 человек.
В дни проведения Форума продолжала работу выставка из Челябинска «Искусство ориентирования в неизвестности», открывшаяся в преддверии Форума в Центре креативных индустрий «Матрёшка» и посвящённая исследованию региональной идентичности через современные художественные практики.
Всего деловую программу Форума посетили 956 человек, культурную программу, включая выставку, — более 1400 человек. В креативном хакатоне, прошедшем в преддверии Форума, приняли участие 60 человек. Общий итог посещаемости Форума составил 2 418 человек.
Первые итоги Форума подвела директор Центра креативных индустрий «Матрёшка» Мария Ковалева:
«В этом году Форум стал значительно масштабнее — выросло количество участников, спикеров и событий деловой программы. Если первый Форум был во многом вводным и посвящён осмыслению понятийного аппарата креативных индустрий, то в этом году нам удалось сформулировать чёткую тему и рассмотреть её через разные направления — от моды и дизайна до ремёсел и фольклора. Мы увидели высокий интерес аудитории и поняли, что вокруг Форума формируется профессиональное сообщество. Уже сейчас очевидно, что проект получит продолжение: третий Форум креативных индустрий обязательно состоится и сохранит ключевые форматы, развивая их дальше».
Форум креативных индустрий «Вдохновение в истоках» подтвердил значимость обращения к культурному наследию как источнику развития современных креативных практик и стал важной площадкой для профессионального диалога, формирования новых идей и запуска совместных проектов.
Организаторами Форума выступили Министерство культуры Воронежской области и Центр креативных индустрий «Матрёшка» при содействии Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области. Стратегический партнёр — Воронежский областной центр народного творчества и кино.