Министерство ЖКХ сказало, когда в Беларуси начнут отключать отопление

Министерство жилищно-коммунального хозяйства сказало, когда в Беларуси начнут отключать отопление.
В ведомстве напомнили, что, согласно Правилам подготовки организаций к отопительному сезону, его проведению и завершению, решение о завершении отопительного сезона принимают областные, районные и городские исполкомы, когда установившаяся среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составляет от +8 градусов и выше. Во внимание могут брать прогнозы Белгидромета.
В Министерстве отметили, что организации, которые осуществляют эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляют жилищно-коммунальные услуги, доводят до белорусов информацию о принятии решений об отключении отопления. Затем по согласованию с энергоснабжающей организацией производят отключение на тепловых пунктах систем отопления.
В первую очередь отопление отключают в промышленных и других организациях, а затем в общественных и административных зданиях.
Во вторую очередь отопление отключают в театрах, городских банях, общежитиях, жилфонде, а также в учреждениях образования, но за исключением школьных и детских дошкольных учреждений.
В третью очередь отопление отключают в музеях, государственных архивах, гостиницах, учреждениях социального обеспечения, лечебно-профилактических, медицинских, школьных и детских дошкольных учреждениях образования, а также в специализированных учебно-спортивных учреждениях.
