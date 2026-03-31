Министерство ЖКХ сказало, когда в Беларуси начнут отключать отопление

Министерство ЖКХ Беларуси сказало об отключении отопления.

Источник: Комсомольская правда

Министерство жилищно-коммунального хозяйства сказало, когда в Беларуси начнут отключать отопление.

В ведомстве напомнили, что, согласно Правилам подготовки организаций к отопительному сезону, его проведению и завершению, решение о завершении отопительного сезона принимают областные, районные и городские исполкомы, когда установившаяся среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составляет от +8 градусов и выше. Во внимание могут брать прогнозы Белгидромета.

В Министерстве отметили, что организации, которые осуществляют эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляют жилищно-коммунальные услуги, доводят до белорусов информацию о принятии решений об отключении отопления. Затем по согласованию с энергоснабжающей организацией производят отключение на тепловых пунктах систем отопления.

В первую очередь отопление отключают в промышленных и других организациях, а затем в общественных и административных зданиях.

Во вторую очередь отопление отключают в театрах, городских банях, общежитиях, жилфонде, а также в учреждениях образования, но за исключением школьных и детских дошкольных учреждений.

В третью очередь отопление отключают в музеях, государственных архивах, гостиницах, учреждениях социального обеспечения, лечебно-профилактических, медицинских, школьных и детских дошкольных учреждениях образования, а также в специализированных учебно-спортивных учреждениях.

Ранее мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 апреля 2026 года: большие выходные, командировочные и утильсбор по-новому, отключение отопления.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в апреле 2026 в Беларуси: «Снег, грозы, циклоны с ненастьем».

А еще Минтруда Беларуси сказало о девяти выходных, переносе и рабочей субботе в апреле.