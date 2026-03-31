Собянин: золотые кресты Храма Христа Спасителя отреставрируют к Пасхе

«В храме проводятся большие системные работы. Мы сейчас приступили к реставрации куполов и крестов. Это такая скрупулезная работа. Я уверен, что кресты на храме засияют своей прежней красотой к Светлой Пасхе. Остальные работы по куполам мы закончим в июне месяце», — сказал Собянин.
Он отметил, что при реставрационных работах, специалисты заменили порядка 500 деталей декоративных элементов из литой бронзы, каждый из которых весит около 50 кг (от 20 до 70 кг), и порядка 40 тыс. более мелких элементов.
«Нам еще предстоят большие работы по укреплению фундаментов, гидроизоляции, но это технические работы, которые мы будем проводить там в ближайшие годы в спокойном режиме, чтобы не нарушать работу храма и его службы», — подчеркнул Собянин.
Он отметил, что реставрационные работы в храме были начаты со стилобатной части.
«Серьезные работы проводятся и до конца года будут завершены. Фасады все отремонтированы полностью», — сообщил мэр.
Он напомнил, что в столице отреставрировано за последние годы 150 храмов, на текущий момент реставрационные работы ведутся на 70 объектах.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил Собянина за то, что московские власти делают для православных москвичей и города. По его словам, Москва — это единственный крупный город во всем мире, где строятся храмы.